O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, responsabilizou nesta terça-feira os Estados Unidos e suas supostas campanhas na mídia contra Havana pelo ataque com coquetéis molotov à embaixada cubana em Paris, ontem à noite.

"Os 'manifestantes pacíficos' contra a Revolução Cubana chegaram a Paris com o incentivo das campanhas anticubanas geradas em Washington. O terrorismo contra as embaixadas cubanas está voltando?", questionou o presidente no Twitter.