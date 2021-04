O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante a última sessão do VIII Congresso do Partido Comunista de Cuba, nesta segunda-feira, em Havana. EFE/ACN/ARIEL LEY ROYERO

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (esq.), e o general Raúl Castro, durante a última sessão do VIII Congresso do Partido Comunista de Cuba, nesta segunda-feira, em Havana. EFE/ACN/ARIEL LEY ROYERO

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciou nesta segunda-feira que continuará consultando Raúl Castro sobre as "decisões estratégicas do futuro da nação", após substituir o general de 89 anos como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba.

A declaração de Díaz-Canel foi feita na sessão de encerramento do 8º Congresso do partido, segundo publicou o grupo político no Twitter. A íntegra do discurso ainda não foi revelada, já que o evento foi realizado de portas fechadas e sem a presença da imprensa estrangeira.