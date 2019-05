Os 14 homens e as 14 mulheres escolhidos para ocupar cargos de ministro pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, tomaram posse nesta quinta-feira e se tornaram a primeira equipe de governo paritária da história do país e a terceira do continente africano.

Os 28 novos ministros foram empossados durante uma cerimônia protocolar realizada em Pretória sob o comando do presidente do Tribunal Constitucional da África do Sul, Mogoeng Mogoeng.