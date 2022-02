O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse ser uma tragédia o registro de incêndios florestais que atingem a província de Corrientes, no nordeste do país, ao mesmo tempo em que defendeu a atuação do governo no combate ao fogo.

"Corrientes chama a atenção de toda a Argentina, obviamente. Acaba de viver uma tragédia, mas temos colocado todas as nossas forças para ajudar", disse o chefe do Executivo, durante evento realizado na província de Buenos Aires.