O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta terça-feira que nos dois anos que restam de mandato vai trabalhar para tornar realidade os compromissos assumidos quando chegou ao poder, e fez uma analogia com os últimos minutos de uma disputa esportiva.

"Vou cumprir e vou honrar o mandato que os argentinos me deram. E vou fazê-lo na prorrogação, nos acréscimos, nos dois anos que faltam, quando sabemos que nos dois primeiros, infelizmente, tivemos que mudar as prioridades devido à pandemia que vivemos", disse Fernández em cerimônia na cidade de Comodoro Rivadavia, no sul do país.