O presidente da Argentina, Alberto Fernández, de 61 anos, recebeu nesta quinta-feira a primeira dose da vacina Sputnik V, contra o novo coronavírus, um dia depois da agência reguladora do país autorizar a imunização de pessoas maiores de 60 anos.

A vacina foi aplicada no braço esquerdo do chefe de governo pela enfermeira Marcela Yanni, no Hospital Posadas, localizado na província de Buenos Aires.