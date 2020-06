O presidente da Argentina, Alberto Fernández, passará a trabalhar na residência oficial a partir desta quarta-feira e restringirá "ao máximo" o contato com outras pessoas devido ao aumento de casos de Covid-19 no país, principalmente na capital e na província de Buenos Aires.

A decisão de trabalhar na residência presidencial, localizada no bairro de Olivos, foi tomada por recomendação do diretor da Unidade Médica Presidencial, Federico Saavedra, que em comunicado frisou "o aumento da circulação do vírus".