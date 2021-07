O presidente da Bolívia, Luis Arce, lamentou nesta sexta-feira que um chefe de governo "de direita da Argentina", em referência a Mauricio Macri, tenha se envolvido na crise de 2019, em que Evo Morales renunciou ao cargo de máximo líder boliviano, o que classificou como "golpe de Estado".

Ontem, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernández, se desculpou com a Bolívia por seu antecessor supostamente ter apoiado a repressão a protestos ocorridos em 2019. Arce havia acusado Macri horas antes, pelo envio do que chamou de "munições letais" para reprimir as manifestações durante a crise de 2019.