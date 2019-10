21 out 2019

EFE Londres 21 out 2019

O presidente da Câmara dos Comuns (câmara baixa), John Bercow, vetou que o Parlamento do Reino Unido se pronuncie sobre o acordo do Brexit nesta segunda-feira por considerar que o texto já foi debatido no sábado passado.

Mesmo assim, o governo britânico planeja começar a tramitar a legislação necessária para que o acordo sobre os termos de saída da União Europeia (UE) entre em vigor, processo no qual os deputados precisarão votar o pacto.