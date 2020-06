O presidente da Câmara dos Deputados do Cazaquistão, Nurlan Nigmatulin, testou positivo para o novo coronavírus e adotou o auto isolamento, segundo informou nesta quarta-feira a casa legislativa.

"O presidente da Câmara dos Deputados fez testes em 16 de junho. Lamentavelmente, o teste foi positivo. A doença acontece de forma assintomática", aponta comunicado divulgado pelo Parlamento local.

Segundo informações confirmadas pela própria casa, nos dias 9 e 11 deste mês, Nigmatulin esteve com o ministro da Saúde cazaque, Elzhan Birtanov.

Depois que o integrante do governo deu positivo para o novo coronavírus, o líder do Legislativo também foi submetido a teste, que confirmou a infecção.

"O presidente da Câmara dos Deputados tem respeitado as medidas de quarentena. Durante o último mês, não teve contato com ninguém, com exceção da reunião plenária. Antes de cada uma delas, Nurlan Nigmatulin realizou testes para coronavírus", aponta o texto.

O deputado seguirá trabalhando de casa, e a sessão marcada para esta quarta-feira será conduzida pelo vice-presidente da casa.

O regime de emergência pela Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, esteve vigente no Cazaquistão de 16 de março até 11 de abril, embora algumas regiões mantenham as medidas de confinamento e distanciamento social.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, a antiga república Soviética teve 15.542 casos de infecção, e 88 mortes desde o início da pandemia.