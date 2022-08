O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que transporta a presidente da Câmara dos Representantes do país, Nancy Pelosi, em viagem oficial à Ásia pousou nesta terça-feira em Taiwan, onde ela fará uma visita que não estava confirmada e cuja possibilidade causou grande indignação entre as autoridades da China, que ameaçaram retaliar o que consideram uma "provocação".

A aeronave aterrissou às 22h43 (horário local; 11h43 de Brasília) no aeroporto Songshan, em Taipé. Na chegada, após um voo de sete horas procedente de Kuala Lumpur, na Malásia, e durante o qual o avião contornou o Mar da China Meridional e sobrevoou Indonésia e as Filipinas, Pelosi foi recebida pelo ministro das Relações Exteriores da ilha, Joseph Wu Chao-hsieh, e pela diretora do Instituto Americano de Taiwan, Sandra Oudkirk.