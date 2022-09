O presidente da China, Xi Jinping, vai viajar para outro país pela primeira vez em mais de dois anos para participar, nesta semana, de uma reunião de líderes da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), em Samarkand, no Uzbequistão, e depois irá ao Cazaquistão.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, disse nesta segunda-feira que Xi estará no Uzbequistão de quarta a sexta-feira a convite do presidente do país, Shavkat Mirziyoyev, e também viajará para o Cazaquistão a convite do chefe de Estado cazaque, Kassym-Jomart Tokayev.