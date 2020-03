O presidente da China, Xi Jinping visitou nesta terça-feira a cidade, considerado o epicentro da epidemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, horas depois do anúncio de um novo mínimo de casos registrados.

Essa foi a primeira visita do chefe de governo à região, sob a justificativa de "inspecionar o trabalho de prevenção e controle" do patógeno, que matou 3.136 pessoas no país asiático, segundo balanço mais recente das autoridades.

Protegido com uma máscara, Xi se encontrou com profissionais de saúde, fez uma teleconferência com pacientes e visitou um dos hospitais temporários construídos em tempo recorde, o de Huoshenshan.

A visita do presidente à cidade pode ser interpretada como um sinal de que o fim da epidemia está mais próximo.

"Xi disse que, depois de trabalho duro, a situação na província de Hubei e, na capital, Wuhan produziu mudanças positivas com avanços importantes, mas as tarefas de prevenção e controle permanecem árduas", apontou a agência de notícias estatal "Xinhua".

VÍRUS VIAJANTE.

Os dados positivos, no entanto, não devem relaxar a vigilância contra o vírus, segundo o próprio governo da China, especialmente quando um estudo realizado por epidemiologistas confirmou que o coronavírus pode sobreviver no ar por, pelo menos, 30 minutos e se espalhar a 4,5 metros de distância.

Ou seja, mais que o dobro da "distância de segurança" recomendada pelas autoridades de saúde de todo o mundo, que varia entre um e dois metros.

A pesquisa garante que o vírus pode "durar dias" em superfícies onde caem gotas respiratórias infectadas, o que aumenta o risco de contaminação se uma pessoa tocá-las e depois esfregar o rosto.

O tempo que o vírus dura na superfície depende de fatores como a temperatura, de acordo com o estudo: por exemplo, a cerca de 37 graus Celsius, ele pode sobreviver por dois a três dias em materiais como vidro, tecido, metal, plástico ou papel.