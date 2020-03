A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, admitiu nesta quarta-feira que no começo da crise, o coronavírus foi subestimado por aqueles que não são entendidos no assunto e aproveitou para defender as medidas mais duras que estão sendo anunciadas.

"Acho que todos nós, não que somos especialistas, no início, subestimamos o coronavírus. Mas, contudo, se mostrou um vírus que nos ocupará por algum tempo", afirmou a líder do bloco, em entrevista ao jornal alemão "Bild".

"Todas essas medidas, a nossos ouvidos poderiam parecer draconianas faz duas ou três semanas, mas entendemos que precisa ser assim. É muito difícil, mas acredito que a população entende", completou a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen disse que prefere não utilizar a palavra "guerra", ao se referir ao combate ao coronavírus, no entanto, explicou entender os motivos que fizeram o presidente da França, Emmanuel Macron, usar o termo em pronunciamento.

"O coronavírus é um adversário difícil. Não o vemos, não tem cor, não tem sabor. Mas, nos damos conta de que se propaga em grande velocidade", afirmou.

Com relação às medidas de confinamento da população adotadas por alguns países que integram a União Europeia, Von der Leyen afirmou respeitar as decisões de cada um, diante da expansão do coronavírus.

"Estamos proximamente coordenados. A maioria está no mesmo ritmo, com diferença de um a três dias. Não é algo que pode ser ordenado em nível europeu, mas se é o que um Estado Membro precisa fazer, tem apoio amplo", garantiu a presidente da CE.