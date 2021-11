O presidente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), Alok Sharma, elogiou nesta quinta-feira os compromissos de abandono progressivo do uso de combustíveis fósseis alcançados na cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, e disse que "o fim do carvão está à vista".

"Os países estão virando as costas ao carvão e buscando fontes de energia mais baratas e renováveis", disse Sharma, em entrevista coletiva durante o dia da COP26 dedicado à transição energética.