A presidente da Agência Efe, Gabriela Cañas, exigiu nesta quinta-feira, em um debate entre dirigentes de agências de notícias, realizado em Viena, na Áustria, que não seja deixada de lado a defesa das mulheres do Afeganistão e o direito do exercício do jornalismo no país asiático.

"Aprendemos a lição de que democracia, igualdade e liberdade de imprensa são valores que sempre andam de mãos dadas. Se não se respeita um deles, é evidente que os demais não terão melhor sorte", explicou a jornalista, durante o evento realizado de maneira remota.