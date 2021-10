5 out 2021

EFE San Millán de la Cogolla (Espanha) 5 out 2021

A presidente da Agência Efe, Gabriela Cañas, fez um apelo nesta terça-feira para que os meios de comunicação sejam "implacáveis" contra as 'fake news', em um contexto em que as informações falsas "correm mais rápido que as verdades".

Cañas abriu hoje o Seminário Internacional de Língua e Jornalismo, que acontece no Centro Internacional de Pesquisa da Língua Espanhola, na cidade de San Millán de la Cogolla, na província de La Rioja, no norte da Espanha.