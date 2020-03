O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afirmou nesta quinta-feira que no próximo dia 25 haverá nova avaliação sobre situação provocada pela pandemia de coronavírus, que paralisou o futebol local, e preferiu não dar detalhes sobre os próximos passos a serem dados;

"Em um momento difícil, todo o futebol está sendo solidário, desde as divisões de base, até os astros do esporte. Estou satisfeito, porque o futebol profissional se soma ao caminho que há dias começou a trilhar a federação, que prioriza a saúde das pessoas e a integridade da competição", disse o dirigente.

Mais cedo, liga que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Espanhol masculino anunciou a paralisação de ambas as competições por, pelo menos, duas semanas. A decisão, que já era especulada ontem, ganhou ainda mais força depois que o elenco do Real Madrid e demais funcionários do clube, entraram de quarentena após resultado positivo de um jogador da equipe de basquete.

Questionado sobre a possibilidade de não haver fora de reiniciar as competições que foram suspensas, Rubiales evitou falar sobre os passos futuros, mas admitiu que as decisões futuras deverão ser tomadas com calma.

"Em qualquer caso, teremos que fazer uma reflexão com tranquilidade, dentro da enorme dureza que há para todo o futebol na Espanha. O pior é não poder concluir a competição, mas não é o momento de falar. Quando chegar o momento, daremos a informação", garantiu o presidente da federação.