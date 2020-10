23 out 2020

EFE Redação Central 23 out 2020

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta sexta-feira, dia do 80º aniversário de Pelé, contou a emoção que sentiu anos atrás, quando acompanhou o Rei do Futebol em um evento para lançar o filme "Pelé: O Nascimento de uma Lenda".

"Apenas uma vez na minha vida fui ao cinema com meu pai. Foi em 1981, quando assistimos a um filme que tinha Pelé, 'Fuga para a Vitória'. Em 2016, pude assistir a estreia do filme sobre Pelé, com ele, em pessoa. Assim, completei um ciclo, e muitas emoções vieram", relembrou o dirigente suíço.