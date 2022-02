O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse nesta terça-feira que a situação no país está "sob controle do governo", após intensos tiros terem sido ouvidos mais cedo perto do palácio presidencial em meio a uma aparente tentativa de golpe de Estado que deixou "muitos mortos".

"Eu estou bem, graças a Deus. A situação está sob controle do governo. Agradeço ao povo da Guiné-Bissau e a todas as pessoas além de nosso país que se preocuparam com meu governo e comigo", disse Embaló no Twitter.