O presidente da Itália, Sergio Mattarella, encarregou formalmente nesta quinta-feira ao primeiro-ministro demissionário Giuseppe Conte a formação de um novo governo, depois que o Movimento 5 Estrelas (M5E) e o Partido Democrático (PD), que contam com maioria parlamentar, informaram sobre a disposição de governar em coalizão.

Conte compareceu nesta manhã no Palácio do Quirinal, sede da presidência do país, convocado por Mattarella, que manteve duas rodadas de consultas com as forças políticas desde que o primeiro-ministro renunciou em 20 de agosto.