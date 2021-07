O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, parabenizou nesta terça-feira Pedro Castillo, proclamado presidente eleito do Peru ontem, pela vitória eleitoral e a chegada ao poder.

"Com nosso orgulho americano e caribenho saudamos e felicitamos mais uma vez o companheiro Pedro Castillo, presidente do Peru, a vice-presidente Dina Boluarte e todo seu povo", escreveu Ortega em uma carta que assinou junto com a esposa e vice-presidente, Rosario Murillo.