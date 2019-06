O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, prometeu nesta quarta-feira que tirará 100 milhões de pessoas da pobreza e melhorará a segurança do país, que sofre com o terrorismo jihadista do grupo Boko Haram, entre outras ameaças.

"Com liderança e motivação, podemos livrar da pobreza 100 milhões de nigerianos em dez anos", afirmou Buhari durante um discurso em Abuja para comemorar a restauração da democracia em 1999 no país mais populoso da África, com quase 200 milhões de habitantes.