A presidente da região de Madri, na Espanha, Isabel Díaz Ayuso, dissolveu nesta quarta-feira o Parlamento local, para poder antecipar as eleições, ainda antes de completar dois anos de mandato, em tentativa de frear uma possível moção de censura.

A líder, que é do Partido Popular (PP) e mantém coalizão com o Ciudadanos, tomou a decisão de antecipar o pleito após a divulgação de que a legenda parceira apresentou hoje uma moção de censura junto com os socialistas do PSOE, contra o governo regional de Murcia, que é presidido pelo PP.