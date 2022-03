O presidente da Tunísia, Kais Saied, dissolveu nesta quarta-feira o parlamento do país, que estava suspenso "temporariamente" desde julho do ano passado, horas depois de o Legislativo ter aprovado por unanimidade um projeto de lei para anular todos os decretos presidenciais adotados durante o estado de exceção decretado em 2021.

A medida foi anunciada no Conselho de Segurança Nacional "para preservar o Estado e suas instituições" depois que a Assembleia desafiou o presidente com uma sessão de votação online, na qual participaram 116 dos 217 deputados, e que a ministra da Justiça, Leïla Jaffel, descreveu como "conspiração" contra a segurança do Estado, razão pela qual ordenou a abertura de um inquérito contra os envolvidos.