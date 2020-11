O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, anunciou nesta segunda-feira que voltou a trabalhar presencialmente nesta segunda-feira, duas semanas após ter testado positivo para o novo coronavírus.

"Finalmente, tenho um resultado positivo em teste do coronavírus", garantiu o chefe de governo, em vídeo postado no perfil que mantém no Facebook.

"Hoje, já estou no trabalho. Vai ser um dia muito ocupado, mas estou emocionado por voltar ao trabalho normal", completou Zelenski, que havia divulgado o resultado positivo em teste de detecção para o novo coronavírus no último dia 9.

No dia seguinte, o presidente ucraniano foi internado em um hospital por precaução, de acordo com informações oficiais, já que estava em boas condições de saúde, mas ali teria melhores condições para cumprir isolamento.

"Precisamos compreender os novos riscos e cuidar de nós mesmos o máximo possível. Máscaras, isolamento pessoal, distanciamento social, programas de vitaminas equilibrados, regime esportivo, são obrigatórios agora", disse Zelenski.

O chefe de gabinete do presidente, Andrey Yermak também deu positivo para o novo coronavírus e acabou sendo internado junto com o mandatário. O auxiliar, no entanto, já apresentou negativo para o patógeno e recebeu alta.

Desde o início da pandemia, a Ucrânia já teve 635.689 casos de infecção pelo novo coronavírus, e 11.075 mortes por Covid-19. No boletim de hoje, foram registrados mais 10.945 positivos e 124 vítimas da doença.