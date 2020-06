O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, defendeu nesta quarta-feira os gestos de jogadores de futebol contra o racismo e ainda exaltou o atacante inglês Marcus Rashford, do Manchester United, que se mobilizou contra o o corte do vale-alimentação para famílias carentes no Reino Unido.

"Os jogadores são populares e têm influência. Estou orgulhoso de ver que jogadores como Marcelo, Boateng e Sterling liderem debates tão importantes", disse o dirigente, em referência ao lateral-esquerdo do Real Madrid, ao zagueiro do Bayern de Munique e ao atacante do Manchester City, respectivamente.

Ceferin, que concedeu entrevista coletiva virtual após a reunião do Comitê Executivo da Uefa, ainda falou sobre a possibilidade da entidade reforçar a postura antirracista, com utilização do alcance que tem para que o futebol envie mensagens sociais.

"A situação é muito séria. Sabemos que o poder do futebol é muito grande. Podemos ir a um próximo nível", garantiu o esloveno.

Por fim, Ceferin parabenizou Rashford, que levantou mais de 20 milhões de libras (R$ 131,4 milhões) para aumentar a distribuição de alimentos no Reino Unido, por meio de uma instituição de caridade, e que, através da mobilização que criou, fez o governo criar um fundo para alimentar crianças pobres.

"O futebol pode ser um veículo importante para o bem, e esses exemplos demonstram isso", concluiu o presidente da Uefa.