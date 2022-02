O presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, afirmou nesta segunda-feira que decidirá em breve, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quando será a retirada das tropas de Moscou da fronteira com a Ucrânia.

"Retiraremos quando decidirmos isso com o presidente da Rússia e quando as manobras tenham terminado. Nós decidiremos. É nosso território", garantiu o chefe de governo, durante uma reunião com o parlamentar ucraniano Oleksandr Moroz.