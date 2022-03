O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, acusou nesta terça-feira a Ucrânia de lançar um míssil contra o território do país que lidera, segundo veiculou a agência russa de notícias "TASS".

De acordo com o chefe de Estado, um dos principais aliados do presidente da Rússia, Vladimir Putin, as forças armadas ucranianas lançaram um míssil do tipo Tochka-U, que foi derrubado pelas tropas bielorrussas na região de Pripiat, na fronteira entre com o território ucraniano.