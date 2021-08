O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta quinta-feira que o sistema de saúde do país ficou saturado devido aos milhares de casos de infecção pelo novo coronavírus registrados nas últimas semanas.

"A situação atual da pandemia superou as capacidades do sistema de saúde, tensionando o trabalho de todo o pessoal", disse o chefe de governo, durante reunião do grupo de trabalho criado para prevenir e controlar a covid-19, segundo veiculou a imprensa oficial.