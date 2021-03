O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comemorou nesta terça-feira a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas às investigações da operação Lava Jato e disse que é preciso se manter "alerta" para os abusos contra a esquerda na América Latina.

Díaz-Canel opinou, no Twitter, que a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), "chega para confirmar quantos excessos e abusos são cometidos contra a esquerda latino-americana".