O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, parabenizou nesta segunda-feira o peronista Alberto Fernández e a companheira de chapa, Cristina Kirchner, pela vitória nas eleições presidenciais da Argentina no domingo.

"Merecido triunfo que propicia uma derrota ao neoliberalismo. Felicitações de Cuba à querida Cristina e também para Alberto. A Pátria Grande está em festa", escreveu no Twitter o político cubano, que está na Rússia em visita de trabalho.

Fernández assumirá a presidência argentina no dia 10 de dezembro. O líder da Frente de Todos e a ex-presidente, desta vez como candidata a vice, venceram no primeiro turno o atual governante, Mauricio Macri.

Com 97,598% da apuração concluída, Fernández tinha 48,04% dos votos, enquanto Macri aparecia com 40,44%. De acordo com o sistema eleitoral argentino, um candidato será eleito no primeiro turno caso obtenha 45% dos votos ou mais de 40% e dez pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado.