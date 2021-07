O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fez um pronunciamento na manhã desta segunda-feira, em cadeia de rádio e televisão, em que afirmou existir os protestos de ontem no país foi uma tentativa de desacreditar o governo que lidera e a Revolução Comunista local.

Acompanhado de membros da gestão e da cúpula política do Partido Comunista do país, Díaz-Canel garantiu que as manifestações ocorridas em todo o território buscavam "quebrar a unidade de nossa população".