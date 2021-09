O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel reuniu-se nesta quinta-feira, em Havana, com o ex-presidente da Bolívia Evo Morales, que manifestou apoio e solidariedade ao povo do país caribenho, de acordo com a imprensa estatal cubana.

Na reunião, em que os dois discutiram os panoramas regional e internacional, o líder cubano também agradeceu a Morales pela doação de alimentos e suprimentos médicos enviados pela Bolívia em agosto para ajudar a aliviar a escassez de produtos básicos na ilha, que vive sua pior fase de contágios pela covid-19.