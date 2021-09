O presidente do Equador, Guillermo Lasso, informou nesta quarta-feira que 116 detentos morreram e 80 ficaram feridos no confronto que ocorreu na terça-feira no presídio Número 1, em Guayaquil, também conhecido como Penitenciária do Litoral.

Em entrevista coletiva, Lasso descreveu como "lamentável" e "triste" o resultado do motim de facções rivais de detentos e revelou que nenhum agente penitenciário está entre as vítimas.