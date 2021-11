O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta quinta-feira que vai dissolver o Parlamento e antecipar as eleições para 30 de janeiro, para tentar resolver a crise política causada pela rejeição do orçamento geral do país.

"Uma semana e um dia após a rejeição do orçamento de 2022, decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para 30 de janeiro de 2022", disse Rebelo de Sousa em pronunciamento nacional, após fazer uma rodada de contatos com os principais agentes políticos portugueses na última semana.