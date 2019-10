30 out 2019

EFE Lisboa 30 out 2019

O presidente do Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi internado nesta quarta-feira em um hospital de Lisboa para se submeter a um cateterismo, procedimento médico que visa retirar cálcio acumulado em um dos vasos sanguíneos de seu coração.

Rebelo de Sousa chegou dirigindo no Hospital de Santa Cruz, nos arredores da capital do país, e disse a jornalistas que o esperavam no local que está "muito tranquilo" e bem-humorado.

O presidente cogitou, inclusive, acompanhar do quarto onde ficará internado os debates políticos que serão realizados hoje e amanhã no parlamento de Portugal.

O próprio Rebelo de Sousa revelou no início deste mês que teria que passar pelo cateterismo. Os médicos descobriram o acúmulo de cálcio após vários exames pelos quais o presidente passou.

O procedimento dará aos médicos mais evidências para decidir se o presidente precisará passar por uma operação no coração.

A situação de saúde de Rebelo de Sousa gerou preocupação no país, já que o presidente é muito popular entre os portugueses.

"Não há nenhuma situação crítica ou grave. Se houvesse eu teria dito porque é de interesse público", disse o presidente poucos dias depois de anunciar que se submeteria ao cateterismo.

A expectativa é que Rebelo de Sousa permaneça internado por 24 horas.