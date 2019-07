A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, expressou neste sábado seu apoio ao Haiti no início de uma viagem por quatro países do Caribe que mantêm laços diplomáticos com o território asiático.

Ing-wen foi recebida pelo presidente do Haiti, Jovenel Moïse, a quem prometeu o apoio taiuanês em forma de investimentos, embora não tenha detalhado nenhum plano.