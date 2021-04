O general Raul Castro (c), e o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez (d), durante o VIII Congresso do Partido Comunista. EFE/ACN/Ariel Ley Royero

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, substituiu Raúl Castro como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba nesta segunda-feira, no quarto e último dia do 8º Congresso do grupo político.

Junto com Raúl Castro, de 89 anos, deixaram de fazer parte da cúpula outros dirigentes históricos, como o atual "número 2" do partido, José Ramón Machado-Ventura (90), e o comandante Ramiro Valdés (88), além de Marino Murillo, considerado o líder das reformas econômicas iniciadas há uma década.