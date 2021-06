O presidente do Chile, Sebastián Piñera, demonstrou-se favorável à aprovação do casamento igualitário no país e prometeu dar urgência a um projeto de lei nesse sentido que está em discussão no Parlamento desde 2017.

"Devemos nos aprofundar no valor da liberdade, incluindo a liberdade de amar e formar uma família com a pessoa amada, e também no valor da dignidade de todas as relações de amor e afeto entre duas pessoas", declarou o presidente em discurso ao Congresso. "Acho que chegou a hora de um casamento igual em nosso país", completou.