O presidente do Irã, Hasan Rohani, comentou nesta quarta-feira a onda de protestos que tomou o país nos últimos dias e considerou serem uma tentativa dos inimigos de desestabilizarem o país, mas ressaltou que os planos foram frustrados.

"Aqueles que haviam planejado a insegurança e as ações contra o sistema e que queriam que as pessoas saíssem às ruas em oposição ao sistema não conseguiram", disse o presidente durante a reunião do gabinete.

Segundo Rohani, ficou claro que os rebeldes eram uma pequena parte da maioria das pessoas que foi às ruas para protestar contra o aumento do preço da gasolina.

"Os rebeldes estavam organizados e armados e agiram de acordo com o programa desenhado pelos reacionários da região (Arábia Saudita), os sionistas (Israel) e os americanos", denunciou o presidente, segundo nota publicada pela presidência iraniana.

Rohani também elogiou as manifestações em favor do regime realizadas hoje em algumas cidades do país como Tabriz e Rasht, no norte, ou na cidade de Shahriar, perto de Teerã.

"Esta é a maior demonstração de poder do povo iraniano, e estes acontecimentos determinaram tanto a capacidade dos nossos inimigos quanto a resistência e a grandeza da nação do Irã", enalteceu.

Ele também agradeceu à população por sua paciência e novamente justificou que o dinheiro arrecadado pelo aumento da gasolina vai ser usado para ajudar 18 milhões de famílias nas classes média e baixa.

"O povo do Irã emergiu de cabeça erguida de outro teste histórico e mostrou que, apesar de poder ter problemas econômicos ou reclamações sobre a gestão do país, nunca permitirá que os inimigos se aproveitem disso", destacou.

Os protestos sobre um aumento de pelo menos 50% no preço da gasolina e seu racionamento começaram na última sexta-feira e levaram a sérios motins e fortes críticas ao sistema teocrático do país.

Durante estes dias, agências bancárias, lojas e mesquitas foram incendiadas. Além disso, houve confrontos entre manifestantes e forças de segurança.

A Anistia Internacional advertiu nesta terça que pelo menos 106 manifestantes morreram em 21 cidades iranianas, baseando seus dados em imagens de vídeo verificadas, testemunhos de Pessoas que estão nessas localidades e dados coletados por ativistas.

Mais cedo, o guia supremo do Irã, Ali Khamenei havia feito um discurso na mesma linha, chamando a parte mais radical dos manifestantes de inimigos.

"Nós contivemos o inimigo retroceder em várias frentes e, com a ajuda de Alah, nós também conteremos o inimigo firmemente na guerra econômica", declarou Khamenei em discurso publicado nesta quarta em seu site oficial.