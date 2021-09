O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou nesta segunda-feira que o clube continua em situação crítica no âmbito administrativo, mas em evolução, e citou uma tentativa de recontratar Neymar na última janela de transferências.

Em entrevista ao programa 'Onze', da rede de televisão espanhola "Esport 3", o dirigente também falou sobre a batalha com a Uefa para a criação da Superliga - torneio com outros gigantes europeus - e sobre sua reação ao ver Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain.