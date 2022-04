O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yormat Tokayev, anunciou nesta sexta-feira a realização de um referendo para reformar a Constituição, no processo para avançar rumo a "um novo Cazaquistão", com menor poder para o chefe de Estado e com um Parlamento com maiores funções.

Tokayev fez o anúncio durante discurso por videoconferência em Nursultan, capital cazaque, durante sessão da Assembleia do Povo do país, que reúne representantes das mais de 140 etnias da república localizada na Ásia Central.