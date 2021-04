O presidente do Chade, Idriss Déby, que estava no poder desde 1990. EFE/Arquivo

O presidente do Chade, Idriss Déby, que estava no poder desde 1990 e foi declarado vencedor das eleições realizadas no último dia 11, morreu aos 68 anos de idade em decorrência de ferimentos sofridos no campo de batalha em combates contra rebeldes, informou nesta terça-feira o Exército local.

"O presidente Idriss Déby Itno acabou de dar seu último suspiro ao defender a integridade territorial no campo de batalha", anunciou o porta-voz do Exército, general Azem Bermandoa Agouna, em comunicado à televisão estatal.