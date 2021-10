O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse nesta sexta-feira que "é difícil entender" a decisão do Ministério Público do país de abrir uma investigação contra ele após a divulgação do escândalo Pandora Papers, porque os fatos revelados já foram "investigados" e "arquivados" em 2017.

"Há um pronunciamento (a partir de 2017) das mais altas autoridades do Judiciário, que constitui coisa julgada, em relação aos fatos investigados não constituírem um crime", disse o escritório presidencial em comunicado.