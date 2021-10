12 out 2021

EFE Santiago (Chile) 12 out 2021

A polícia intervém em um recente protesto em Santiago do Chile em favor dos Mapuches EFE/ Alberto Valdes

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou nesta terça-feira a militarização "por grave alteração da ordem pública" e o estado de exceção em uma região do sul onde há décadas ocorre um conflito territorial com indígenas mapuches, que se agravou nos últimos tempos.

"Este estado de exceção constitucional de emergência é para enfrentar melhor o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. De forma alguma é voltado contra um povo ou grupo de cidadãos pacíficos", informou o mandatário em declaração pública no Palácio de la Moneda, a sede do governo.