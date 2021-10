26 out 2021

Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 26 out 2021

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, admitiu nesta segunda-feira que o país atravessa um novo pico de casos de covid-19, após a identificação de um aumento constante no último mês e meio, e adiantou a adoção de medidas restritivas para as pessoas que não se vacinaram.

"Nas últimas semanas, tivemos uma alta no número de contágios e de hospitalizações, por isso, para poder seguir avançando, queremos pedir a todos os compatriotas que redobrem nossos cuidados pessoais", disse o chefe de governo.