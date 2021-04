O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

Organizações sociais apresentaram nesta quinta-feira, em Haia (Holanda), um pedido ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para que julgue o presidente do Chile, Sebastián Piñera, por crimes contra a humanidade na repressão às manifestações populares de 2019, que tiveram saldo de cerca de trinta mortos e milhares de feridos.

De acordo com a petição, à qual a Agência Efe teve acesso, os atos denunciados foram "executados no contexto de um ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil e com conhecimento de tal ataque" e são "constitutivos de crimes contra a humanidade".