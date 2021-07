O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, lamentou nesta quarta-feira o "covarde" assassinato de seu homólogo do Haiti, Jovenel Moise, e enviou uma mensagem de solidariedade ao país caribenho.

"Repudiamos o assassinato covarde do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e de sua esposa", escreveu o governante chileno em sua conta no Twitter.