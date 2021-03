O presidente do Chile, Sebastián Piñera, enviou ofício nesta sexta-feira para solicitar ao Congresso Nacional a prorrogação do estado de catástrofe em que ele atualmente governa o país, medida que lhe permite decretar restrições de circulação, quarentenas e toques de recolher para combater a pandemia da Covid-19.

O estado de emergência constitucional do Chile foi decretado pela primeira vez em 18 de março de 2020 por um período de 90 dias, apenas duas semanas após a confirmação do primeiro contágio do novo coronavírus no país.